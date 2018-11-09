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Из Ростова отменили рейсовые автобусы до трёх городов из-за непогоды

Из Ростова отменили рейсовые автобусы до трёх городов из-за непогоды
14 ноября десятки пассажиров не смогли уехать из Ростова в Волгодонск, Ставрополь и Краснодар. Рейсы в эти города отменили из-за непогоды.
– Автобусы по указанным маршрутам не вышли сегодня из-за плохих погодных условий, - сообщили в «Донавтовокзале». - Пока не известно, когда движение транспорта будет восстановлено.

Отметим, что сильный снегопад привёл к транспортному коллапсу на трассах в Ростовской области. 13 ноября на М-4 «Дон» произошло несколько аварий, в том числе массовых. Из-за этого на магистрали образовались заторы.

Утром 14 ноября ГИБДД ограничило движение транспорта на нескольких региональных дорогах.

Добавим, что переменчивая погода с осадками сохранится на Дону до конца недели.

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