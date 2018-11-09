Из Ростова отменили рейсовые автобусы до трёх городов из-за непогоды



14 ноября десятки пассажиров не смогли уехать из Ростова в Волгодонск, Ставрополь и Краснодар. Рейсы в эти города отменили из-за непогоды.

– Автобусы по указанным маршрутам не вышли сегодня из-за плохих погодных условий, - сообщили в «Донавтовокзале». - Пока не известно, когда движение транспорта будет восстановлено.



Отметим, что сильный снегопад привёл к транспортному коллапсу на трассах в Ростовской области. 13 ноября на М-4 «Дон» произошло несколько аварий, в том числе массовых. Из-за этого на магистрали образовались заторы.



Утром 14 ноября ГИБДД ограничило движение транспорта на нескольких региональных дорогах.



Добавим, что переменчивая погода с осадками сохранится на Дону до конца недели.