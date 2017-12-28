Горы мусора выросли напротив входа в дом на проспекте Буденновском в Ростове



Жильцы новостройки на проспекте Буденновском, 120 больше двух лет ведут борьбу с управляющей компанией. УК «Ноктюрн» досталась ростовчанам в наследство от застройщика. Уже в первый год работы организации жильцы столкнулись с полным бездействием компании. Грязь в подъездах, отсутствие консьержа, неработающий лифт и другие бытовые неприятности стали постоянно сопровождать жильцов многоэтажки. При этом в отчётах управляющей компании красовались кругленькие суммы, потраченные на услуги, которые жильцы так и не получили.



Однако сейчас самой большой проблемой для ростовчан стала гора мусора, выросшая напротив входа в дом. Жильцы не дождались новогоднего подарка, свалка не исчезла, а даже, наоборот, в период новогодних каникул продолжила расти.

- Согласно отчётам, представленным управляющей компанией, на вывоз мусора за год потрачено 2-3 млн рублей, ещё сотни тысяч рублей - на озеленение, оплату работы консьержа, уборку подъездов и другие услуги, которые не оказывались, - рассказал один из жильцов - Сергей. – При этом мусор из баков вывозят раз в два-три месяца, часть его вокруг остается и копится вот уже на протяжении года. Никому до нашей проблемы нет дела, ни управляющей компании, ни администрации района.







Взять управление домом жильцы решили в свои руки. Они создали ТСН – товарищество собственников недвижимости. Однако управляющая компания опротестовала это решение в суде. И теперь вместо того, чтобы заниматься своими непосредственными обязанностями, руководство УК борется за власть над домом.

- На последнем стихийном собрании жильцов было принято решение весь этот мусор во время проведения ЧМ-2018 просто высыпать напротив фасада дома - на Буденновский (там как раз тренировочная площадка - стадион «Труд»), - добавил ростовчанин.



Саму установку контейнерной площадки напротив подъездов жильцы считают, мягко говоря, неграмотным решением. Но их мнения, как и при выборе управляющей компании, никто не спросил. Со своими проблемами ростовчане остались один на один, и это при том, что речь идёт о внешнем облике города, готовящегося встретить чемпионат мира по футболу уже в этом году.