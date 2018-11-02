Фотограф-любитель открыл на Дону два вида птиц



Таганрожец Анатолий Кузьмин открыл два вида птиц, ранее не замеченных в Ростовской области.



В объектив его камеры попали чайки - серебристая и средиземноморская. Привычный ареал обитания серебристой чайки - Скандинавский полуостров, северная часть Азии, север Американского континента, включая Канаду и Аляску.



Чайка серебристая



Средиземноморская чайка водится в основном на побережьях Средиземного моря, на юге Италии, в Тунисе, на Мальте, Крите, Кипре и в верхнем течении Дуная.



Чайка средиземноморская



Фотограф обнаружил новые виды птиц, совершая «фотоохоту», которая стала его любимым увлечением на пенсии. Ранее эти пернатые не были замечены на Дону. Открытия удалось совершить только благодаря личным наблюдениям.



Анатолий не учёный, он - фотограф-любитель. При этом его работа высоко ценится учёным сообществом. Мужчина досконально знает флору и фауну Ростовской области. Он является примером того, что учёная степень необязательна, если ты действительно любишь то, что делаешь.



Таганрожец занимается фотосъемкой и классификацией животных и растений в дикой природе Таганрога и Неклиновского района. Он сотрудничает с Южным центром РАН и активно помогает в составлении птичьего атласа Ростовской области.





До выхода на пенсию Анатолий работал инженером на авиационном заводе.

- Почему стал заниматься фотосъемкой? Потому что мне надоело работать, - со смехом рассказывает фотограф. - Я решил посвятить себя изучению дикой природы.



В сентябре мужчина установил на одном из деревьев в Неклиновском районе фотоловушку, благодаря которой наблюдает за животными в их естественной среде. Такой аппарат уже дал великолепные снимки куницы, лисы, шакала и енотовидной собаки.