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Центр Ростова сковали 10-балльные пробки

Центр Ростова сковали 10-балльные пробки
Вечером в пятницу, 15 ноября, Ростов сковали 10-балльные пробки. Заторы образовались на всех центральных улицах города.

На Большой Садовой и Красноармейской пробки растянулись от Театральной площади до проспекта Сиверса. Улица Максима Горького стоит от Ченцова до переулка Доломановского, проспект Ворошиловский – от улицы Станиславского до площади Гагарина. На проспекте Буденновском пробка образовалась от Красноармейской до Козлова.

Затруднено движение в направлении Северного микрорайона. Заторы образовались на Шеболдаева, Нагибина, Ленина, Ларина.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на 18 часов загруженность дорог в Ростове составляет 10 баллов.
Центр Ростова сковали 10-балльные пробки

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