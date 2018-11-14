Центр Ростова сковали 10-балльные пробки



Вечером в пятницу, 15 ноября, Ростов сковали 10-балльные пробки. Заторы образовались на всех центральных улицах города.



На Большой Садовой и Красноармейской пробки растянулись от Театральной площади до проспекта Сиверса. Улица Максима Горького стоит от Ченцова до переулка Доломановского, проспект Ворошиловский – от улицы Станиславского до площади Гагарина. На проспекте Буденновском пробка образовалась от Красноармейской до Козлова.



Затруднено движение в направлении Северного микрорайона. Заторы образовались на Шеболдаева, Нагибина, Ленина, Ларина.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на 18 часов загруженность дорог в Ростове составляет 10 баллов.

