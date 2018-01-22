Бездомного щенка из Ростова приютили в Барселоне



Бездомного щенка из Ростова приютили в Барселоне. О нелегкой судьбе песика по кличке Родион рассказала волонтер Центра безнадзорных животных Стелла Баранникова.



- Малыш попал в Центр в начале осени 2017 года совсем слабым и вскоре серьезно заболел, - поделилась Стелла Баранникова. – В первых числах октября я взяла щенка к себе домой на время. Постоянная забота и лечение не прошли даром – Родя выздоровел. Я начала подыскивать для щенка новую семью.



В конце октября волонтеру написала Ольга. Женщина, живущая в Испании, хотела приютить щенка. Стелла стала готовить документы для питомца, а 22 января Ольга приехала за Родей. Малыш с новой хозяйкой улетели в Испанию.



Семья Ольги приняла щенка, сейчас животное привыкает к другой жизни. У женщины есть еще две собаки, с которыми Родя уже успел подружиться.