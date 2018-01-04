Автобусы из Батайска снова будут въезжать в Ростов по Ворошиловскому мосту



Rostov-transport.info



Автобусы трёх маршрутов из Батайска снова будут въезжать в Ростов по Ворошиловскому мосту.



Схема движения автобусов №№ 201, 203 и 205 изменится в мае, когда завершится реконструкция улицы Станиславского, сообщает «Ростовский городской транспорт». На ней общественный транспорт будет разворачиваться.



В то же время автобусы № 211 и № 212, следующие из Западного Батайска, маршрут не изменят и будут также въезжать в Ростов по Темерницкому мосту и следовать до Главного автовокзала, как это происходит сейчас.