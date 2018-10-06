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18-летнего парня разыскивают в Ростове-на-Дону

18-летнего парня разыскивают в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону разыскивают 18-летнего парня. Владимир Зимин вышел из дома на переулке Известный 7 октября. С тех пор парень не выходит на связь.

По словам матери Владимира, накануне исчезновения между ней и сыном произошел небольшой конфликт. После этого парень ушел из дома, но так и не вернулся.

Рост пропавшего – 180 сантиметров. У него худощавое телосложение темно-русые волосы.

Всех, кто что-либо знает о местоположении Владимира, просят обращаться по телефонам 8-800-700-54-52 или 102.

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