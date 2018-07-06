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17 тысяч ростовчан посетили фан-зону во время матча Россия – Хорватия: фоторепортаж

17 тысяч ростовчан посетили фан-зону во время матча Россия – Хорватия: фоторепортаж
17 тысяч ростовчан посетили фан-зону во время матча Россия – Хорватия. При этом всего за день на фестивале болельщиков побывали 32 тысячи человек.

Тысячи ростовчан пришли вечером 7 июля в фан-зону, чтобы поддержать национальную сборную в предстоящем матче против Хорватии. Практически каждый болельщик надеялся на победу россиян.

По итогам двух таймов основного времени счет был 1:1. В дополнительные 30 минут на табло все так же была ничья - 2:2. По итогам серии послематчевых пенальти Россия уступила Хорватии со счетом 3:4.
17 тысяч ростовчан посетили фан-зону во время матча Россия – Хорватия: фоторепортаж17 тысяч ростовчан посетили фан-зону во время матча Россия – Хорватия: фоторепортаж17 тысяч ростовчан посетили фан-зону во время матча Россия – Хорватия: фоторепортаж17 тысяч ростовчан посетили фан-зону во время матча Россия – Хорватия: фоторепортаж17 тысяч ростовчан посетили фан-зону во время матча Россия – Хорватия: фоторепортаж17 тысяч ростовчан посетили фан-зону во время матча Россия – Хорватия: фоторепортаж17 тысяч ростовчан посетили фан-зону во время матча Россия – Хорватия: фоторепортаж17 тысяч ростовчан посетили фан-зону во время матча Россия – Хорватия: фоторепортаж17 тысяч ростовчан посетили фан-зону во время матча Россия – Хорватия: фоторепортаж17 тысяч ростовчан посетили фан-зону во время матча Россия – Хорватия: фоторепортаж17 тысяч ростовчан посетили фан-зону во время матча Россия – Хорватия: фоторепортаж17 тысяч ростовчан посетили фан-зону во время матча Россия – Хорватия: фоторепортаж

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