17 тысяч ростовчан посетили фан-зону во время матча Россия – Хорватия: фоторепортаж



17 тысяч ростовчан посетили фан-зону во время матча Россия – Хорватия. При этом всего за день на фестивале болельщиков побывали 32 тысячи человек.



Тысячи ростовчан пришли вечером 7 июля в фан-зону, чтобы поддержать национальную сборную в предстоящем матче против Хорватии. Практически каждый болельщик надеялся на победу россиян.



По итогам двух таймов основного времени счет был 1:1. В дополнительные 30 минут на табло все так же была ничья - 2:2. По итогам серии послематчевых пенальти Россия уступила Хорватии со счетом 3:4.

