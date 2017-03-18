В Ростовской области задержали мужчину, укравшего деньги с банковских карт

В Песчанокопском районе Ростовской области задержали мужчину, укравшего деньги с банковских карт. 19 марта 54-летнего подозреваемого взяли под стражу.



В конце прошлого года сотрудница офиса оставила свою сумку без присмотра и ненадолго отлучилась. Воспользовавшись невнимательностью женщины, один из посетителей организации вытащил из сумочки кошелек и скрылся. Через какое-то время злоумышленник снял около 60 тысяч рублей с карт, воспользовавшись пин-кодом, который лежал в кошельке.



- Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался житель Целинского района, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража».