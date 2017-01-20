В Донецке 20-летний безработный украл два скутера





В городе Донецке Ростовской области 20-летний житель Каменского района украл два скутера.

- В полицию поступило заявление от жителя Донецка о хищении двух принадлежащих ему скутеров, которые он оставил рядом с домом, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Сумма ущерба составила порядка 30 тыс. руб.



По подозрению в совершении преступления был задержан 20-летний безработный житель хутора Старая Станица Каменского района. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Молодой человек помещен под подписку о невыезде.