Авторизация

Регистрация
  • USD 57.53
  • EUR 68.58
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0

Злоумышленники в Таганроге «разули» «Мерседес» и разбили в нем стекло

Злоумышленники в Таганроге «разули» «Мерседес» и разбили в нем стекло
Злоумышленники в Таганроге «разули» «Мерседес» и разбили в нем стекло. Происшествие случилось в ночь с 15 на 16 сентября на улице Пальмиро Тольятти.

Во дворе дома № 12/1 стоял припаркованный «Мерседес Бенц е 220» 2001 года выпуска. Неизвестные украли колеса иномарки, разбили в ней левое боковое стекло и забрали из салона машины видеорегистратор.

Утром владелица автомобиля ужаснулась, когда увидела свою легковушку. Без раздумий женщина написала заявление в полицию.

Сейчас она ищет свидетелей происшествия. Если вы видели злоумышленников, сообщите об этом по телефону: 8-904-341-70-46 (Кристина).

Владелице иномарки придется потратить немалую сумму для того, чтобы восстановить свой поврежденный автомобиль. В Ростовской области полный комплект колес для «Мерседеса Бенц е 220» стоит около 50 тысяч рублей, а установка и покупка бокового стекла обойдется примерно в 5 тысяч рублей.
Злоумышленники в Таганроге «разули» «Мерседес» и разбили в нем стекло

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.