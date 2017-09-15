Злоумышленники в Таганроге «разули» «Мерседес» и разбили в нем стекло



Злоумышленники в Таганроге «разули» «Мерседес» и разбили в нем стекло. Происшествие случилось в ночь с 15 на 16 сентября на улице Пальмиро Тольятти.



Во дворе дома № 12/1 стоял припаркованный «Мерседес Бенц е 220» 2001 года выпуска. Неизвестные украли колеса иномарки, разбили в ней левое боковое стекло и забрали из салона машины видеорегистратор.



Утром владелица автомобиля ужаснулась, когда увидела свою легковушку. Без раздумий женщина написала заявление в полицию.



Сейчас она ищет свидетелей происшествия. Если вы видели злоумышленников, сообщите об этом по телефону: 8-904-341-70-46 (Кристина).



Владелице иномарки придется потратить немалую сумму для того, чтобы восстановить свой поврежденный автомобиль. В Ростовской области полный комплект колес для «Мерседеса Бенц е 220» стоит около 50 тысяч рублей, а установка и покупка бокового стекла обойдется примерно в 5 тысяч рублей.

