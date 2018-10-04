Житель Ростовской области вонзил себе в голову нож



В Ростовской области 30-летний мужчина воткнул себе в голову нож. Случай произошёл 5 октября в городе Донецке.



Сидящего в поле местного жителя обнаружили случайные прохожие. Зрелище повергло их в шок: из головы мужчины торчал нож. Острый предмет вошёл в голову глубоко, но пострадавший при этом находился в сознании. Очевидцы позвонили в «скорую» и полицию.



Первыми на место приехали правоохранители. Полицейские попросили мужчину до приезда врачей не шевелиться. До того как приехали медики, они успели задать дончанину несколько вопросов.

- Он пояснил, что сам воткнул себе в голову нож, так как хотел, чтобы «голова дышала», - сообщил источник в правоохранительных органах. – В сознании мужчину доставили в ЦГБ Донецка.







В больнице раненый продолжал разговаривать и даже шутил. Медиков он попросил достать инородный предмет, потому что он ему мешает. Как добавил источник, пострадавший состоит на учёте у психиатра.



