Авторизация

Регистрация


  • USD 66.63
  • EUR 76.66
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Житель Ростовской области вонзил себе в голову нож

Житель Ростовской области вонзил себе в голову нож
В Ростовской области 30-летний мужчина воткнул себе в голову нож. Случай произошёл 5 октября в городе Донецке.

Сидящего в поле местного жителя обнаружили случайные прохожие. Зрелище повергло их в шок: из головы мужчины торчал нож. Острый предмет вошёл в голову глубоко, но пострадавший при этом находился в сознании. Очевидцы позвонили в «скорую» и полицию.

Первыми на место приехали правоохранители. Полицейские попросили мужчину до приезда врачей не шевелиться. До того как приехали медики, они успели задать дончанину несколько вопросов.
- Он пояснил, что сам воткнул себе в голову нож, так как хотел, чтобы «голова дышала», - сообщил источник в правоохранительных органах. – В сознании мужчину доставили в ЦГБ Донецка.



В больнице раненый продолжал разговаривать и даже шутил. Медиков он попросил достать инородный предмет, потому что он ему мешает. Как добавил источник, пострадавший состоит на учёте у психиатра.

Житель Ростовской области вонзил себе в голову нож

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.