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Водитель и пассажир пострадали в массовом ДТП на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский

Водитель и пассажир пострадали в массовом ДТП на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский
На трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский в результате аварии пострадали два человека. ДТП произошло около 22 часов 17 января в Чернышковском районе.

По предварительным данным, виновником происшествия стал 36-летний житель Ростовской области, управлявший «Мерседесом МЛ-320». На перекрестке неравнозначных дорог он не уступил право движения и врезался в «Вольво» с полуприцепом. От удара у грузовика оторвалось запасное колесо. Запаска отлетела в проезжавшую мимо грузовую «ГАЗель».
- В результате ДТП водитель и 35-летний пассажир «Мерседеса» с травмами доставлены в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

46-летний водитель «Вольво» и 34-летний мужчина, управлявший «ГАЗелью», не пострадали. Обстоятельства ДТП уточняются.

Водитель и пассажир пострадали в массовом ДТП на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский

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