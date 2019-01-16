Водитель и пассажир пострадали в массовом ДТП на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский



На трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский в результате аварии пострадали два человека. ДТП произошло около 22 часов 17 января в Чернышковском районе.



По предварительным данным, виновником происшествия стал 36-летний житель Ростовской области, управлявший «Мерседесом МЛ-320». На перекрестке неравнозначных дорог он не уступил право движения и врезался в «Вольво» с полуприцепом. От удара у грузовика оторвалось запасное колесо. Запаска отлетела в проезжавшую мимо грузовую «ГАЗель».

- В результате ДТП водитель и 35-летний пассажир «Мерседеса» с травмами доставлены в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.



46-летний водитель «Вольво» и 34-летний мужчина, управлявший «ГАЗелью», не пострадали. Обстоятельства ДТП уточняются.



