Водитель чудом остался жив в лобовом столкновении с грузовиком в Ростове





В Ростове на левом берегу Дона произошло ДТП. Авария случилась около 14 часов 18 января.



По предварительным данным, водитель «Митсубиси Аутлендер» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «ГАЗон Некст».



В результате аварии обе машины вылетели на обочину. Иномарку практически разорвало на несколько частей. Она стала похожа на консервную банку, которую вскрывали тупым ножом.



Каким-то чудом водитель легковушки практически не пострадал. Он самостоятельно съездил в больницу, где ему просто обработали ссадины.