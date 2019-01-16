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Водитель чудом остался жив в лобовом столкновении с грузовиком в Ростове

Водитель чудом остался жив в лобовом столкновении с грузовиком в Ростове

В Ростове на левом берегу Дона произошло ДТП. Авария случилась около 14 часов 18 января.

По предварительным данным, водитель «Митсубиси Аутлендер» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «ГАЗон Некст».

В результате аварии обе машины вылетели на обочину. Иномарку практически разорвало на несколько частей. Она стала похожа на консервную банку, которую вскрывали тупым ножом.

Каким-то чудом водитель легковушки практически не пострадал. Он самостоятельно съездил в больницу, где ему просто обработали ссадины.

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