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Легковушку разорвало на несколько частей после столкновения со столбом в Ростове

Легковушку разорвало на несколько частей после столкновения со столбом в Ростове
В Ростове «ВАЗ-2108» разорвало на части в результате удара о столб. Авария произошла около 4 часов утра 3 декабря на улице Шеболдаева.

Как рассказали свидетели происшествия, водитель легковушки не справился с управлением и на большой скорости врезался в столб на обочине. Удар был такой силы, что машину буквально разломало пополам.

При этом сам водитель чудом остался жив. Он самостоятельно выбрался из покорёженного автомобиля и сбежал с места аварии.

Сведения о других участниках ДТП уточняются. На месте происшествия работали спасатели и сотрудники полиции.

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