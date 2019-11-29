Легковушку разорвало на несколько частей после столкновения со столбом в Ростове



В Ростове «ВАЗ-2108» разорвало на части в результате удара о столб. Авария произошла около 4 часов утра 3 декабря на улице Шеболдаева.



Как рассказали свидетели происшествия, водитель легковушки не справился с управлением и на большой скорости врезался в столб на обочине. Удар был такой силы, что машину буквально разломало пополам.



При этом сам водитель чудом остался жив. Он самостоятельно выбрался из покорёженного автомобиля и сбежал с места аварии.



Сведения о других участниках ДТП уточняются. На месте происшествия работали спасатели и сотрудники полиции.