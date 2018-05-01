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В столкновении двух автомобилей в Таганроге пострадал 21-летний парень

В столкновении двух автомобилей в Таганроге пострадал 21-летний парень
21-летний водитель «семерки» пострадал при ДТП в Таганроге. Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 мая около часа дня.

Водитель автомобиля «ВАЗ-2107» ехал Большому проспекту. В это время по главной улице Чехова ехала 38-летняя женщина на машине «Ниссан». Шофер отечественного автомобиля не уступил дорогу, в результате чего произошло столкновение.

- С травмами водителя «ВАЗ» доставили в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

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