В столкновении двух автомобилей в Таганроге пострадал 21-летний парень



21-летний водитель «семерки» пострадал при ДТП в Таганроге. Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 мая около часа дня.



Водитель автомобиля «ВАЗ-2107» ехал Большому проспекту. В это время по главной улице Чехова ехала 38-летняя женщина на машине «Ниссан». Шофер отечественного автомобиля не уступил дорогу, в результате чего произошло столкновение.



- С травмами водителя «ВАЗ» доставили в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.