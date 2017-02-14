В Санкт-Петербурге на вечеринке убили 19-летнего дончанина





В Санкт-Петербурге на вечеринке убили 19-летнего дончанина. Трагедия произошла 11 февраля в коммунальной квартире на переулке Гривцова. Убитый был студентом Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. Как стало известно Rostov.ru, молодого человека зовут Илья, он уроженец города Каменск-Шахтинский Ростовской области.



Как выяснилось, в квартире устроили вечеринку с распитием алкоголя и употреблением наркотиков. По версии следствия, преступник ударил ростовчанина ножом в голову и грудь, затем покинул квартиру. Труп молодого человека с рваной раной на виске обнаружили его товарищи.



Личность убийцы была установлена. Им оказался 31-летний безработный мужчина, в узких кругах известный как скинхед Чехман.

- В отношении подозреваемого 13 февраля возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ленинградской области.



Злоумышленник заключен под стражу.