Авторизация

Регистрация
  • USD 57.74
  • EUR 61.30
  • Погода в г. +2
Новости

Происшествия

0

В Санкт-Петербурге на вечеринке убили 19-летнего дончанина

В Санкт-Петербурге на вечеринке убили 19-летнего дончанина

В Санкт-Петербурге на вечеринке убили 19-летнего дончанина. Трагедия произошла 11 февраля в коммунальной квартире на переулке Гривцова. Убитый был студентом Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. Как стало известно Rostov.ru, молодого человека зовут Илья, он уроженец города Каменск-Шахтинский Ростовской области.

Как выяснилось, в квартире устроили вечеринку с распитием алкоголя и употреблением наркотиков. По версии следствия, преступник ударил ростовчанина ножом в голову и грудь, затем покинул квартиру. Труп молодого человека с рваной раной на виске обнаружили его товарищи.

Личность убийцы была установлена. Им оказался 31-летний безработный мужчина, в узких кругах известный как скинхед Чехман.
- В отношении подозреваемого 13 февраля возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ленинградской области.

Злоумышленник заключен под стражу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!