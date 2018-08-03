Авторизация

Регистрация


  • USD 63.50
  • EUR 73.41
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области при пожаре погиб пенсионер

В Ростовской области при пожаре погиб пенсионер
В Красном Сулине в результате пожара погиб пенсионер.

Возгорание произошло 6 августа около 16 часов. На улице Придорожной загорелся частный дом. Огонь быстро распространился по периметру строения и на момент приезда спасателей, площадь горения составляла 50 квадратных метров.
- В результате происшествия погиб 66-летий мужчина, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Пожар был ликвидирован в 16:35.

К тушению привлекались девять спасателей и две единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.