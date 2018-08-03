В Ростовской области при пожаре погиб пенсионер



В Красном Сулине в результате пожара погиб пенсионер.



Возгорание произошло 6 августа около 16 часов. На улице Придорожной загорелся частный дом. Огонь быстро распространился по периметру строения и на момент приезда спасателей, площадь горения составляла 50 квадратных метров.

- В результате происшествия погиб 66-летий мужчина, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Пожар был ликвидирован в 16:35.



К тушению привлекались девять спасателей и две единицы техники. Причина возгорания устанавливается.