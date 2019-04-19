36-летний мужчина погиб при пожаре в Ростовской области



Фото: Tatar-inform.ru

В Целинском районе Ростовской области в результате пожара погиб местный житель. Возгорание произошло в хуторе Самарском 21 апреля.



Около половины девятого вечера загорелся частный дом на улице Садовой. На момент прибытия пожарных, огнём была охвачена площадь 18 квадратных метров.

- При пожаре погиб 36-летний мужчина, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.



Полностью пожар был ликвидирован в 21:02. К тушению привлекались восемь спасателей и две единицы техники. Причина возгорания устанавливается.