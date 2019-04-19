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36-летний мужчина погиб при пожаре в Ростовской области

36-летний мужчина погиб при пожаре в Ростовской области
Фото: Tatar-inform.ru
В Целинском районе Ростовской области в результате пожара погиб местный житель. Возгорание произошло в хуторе Самарском 21 апреля.

Около половины девятого вечера загорелся частный дом на улице Садовой. На момент прибытия пожарных, огнём была охвачена площадь 18 квадратных метров.
- При пожаре погиб 36-летний мужчина, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

Полностью пожар был ликвидирован в 21:02. К тушению привлекались восемь спасателей и две единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

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