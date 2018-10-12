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В Ростовской области погибли трое угонщиков лодки

В Ростовской области погибли трое угонщиков лодки
В Азове Ростовской области утонули трое мужчин, которые угнали лодку. Трагедия произошла 14 октября около 10 часов. Информацию об этом сообщает DonDay Азов.

По данным издания, трое приятелей украли лодку и отплыли на ней от берега на 100 метров. Мужчины могли находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Они начали раскачивать судно. В результате лодка не выдержала и перевернулась, после чего пошла ко дну.

На место происшествия выехали сотрудники прокуратуры, полицейские и спасатели. На дне реки были обнаружены тела троих утонувших. В настоящее время устанавливаются личности погибших.

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