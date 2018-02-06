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В Ростовской области нашли тело мужчины, пропавшего три года назад

В Ростовской области нашли тело мужчины, пропавшего три года назад
В Ростовской области обнаружили тело жителя города Волгодонска, пропавшего три года назад.

35-летний Юрий Волков бесследно исчез 29 декабря 2014 года. В последний раз его видели в Волгодонске, в районе парка Победы. Сразу после его исчезновения поиски не дали результатов.

Спустя три года, в начале февраля 2018 года, в Волгодонском районе обнаружили тело мужчины. Рядом находились документы и одежда пропавшего Юрия Волкова.

- По факту обнаружения тела мужчины проводится проверка, - прокомментировала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. – С целью точного установления личности мужчины и причин его смерти назначены необходимые экспертные исследования.

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