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В Ростовской области машина протаранила забор и врезалась в столб

В Ростовской области машина протаранила забор и врезалась в столб
В Сальске Ростовской области «ВАЗ-2114» протаранил забор и врезался в столб. ДТП произошло в ночь на 23 сентября.

По словам очевидцев, водитель потерял управление и наехал на забор. После этого машина врезалась в столб. От столкновения капот машины оказался сильно поврежден, лобовое стекло полностью вывалилось. ВАЗ оказался зажат между ограждением и трубой.

В отделе пропаганды ГИБДД рассказали, что в результате аварии никто не пострадал.

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