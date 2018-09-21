В Ростовской области машина протаранила забор и врезалась в столб



В Сальске Ростовской области «ВАЗ-2114» протаранил забор и врезался в столб. ДТП произошло в ночь на 23 сентября.



По словам очевидцев, водитель потерял управление и наехал на забор. После этого машина врезалась в столб. От столкновения капот машины оказался сильно поврежден, лобовое стекло полностью вывалилось. ВАЗ оказался зажат между ограждением и трубой.



В отделе пропаганды ГИБДД рассказали, что в результате аварии никто не пострадал.