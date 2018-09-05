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В Ростовской области ликвидировали крупный ландшафтный пожар

В Ростовской области ликвидировали крупный ландшафтный пожар
В Ростовской области ликвидировали крупный ландшафтный пожар. Сотрудники МЧС потушили пламя спустя 19 часов после возгорания, 7 сентября около 6:00.

- В ликвидации огня участвовали 209 спасателей на 33 единицах техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - При пожаре никто не пострадал.

Ранее, 6 сентября, примерно в 11 часов вспыхнул сухой камыш в хуторе Дугино Азовского района. Огонь распространился на площади более 10 гектаров, и из-за сильного ветра пламя перекинулось на расположенные рядом дома.

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