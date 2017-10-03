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В Ростовской области бывший замначальника Зерноградского МВД задержан за взятку

В Ростовской области бывший замначальника Зерноградского МВД задержан за взятку
В Ростовской области бывший замначальника зерноградского МВД задержан за взятку. Экс-полицейского задержали в конце сентября 2017 года.

По версии следствия, правоохранителю предложили взятку в размере 50 тысяч рублей, чтобы он не арестовывал имущество фигуранта одного из дел. В итоге мужчин застали сотрудники УФСБ во время передачи денег.

-В отношении экс-полицейского возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражей, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

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