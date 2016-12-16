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В Ростове пьяный священник спровоцировал массовое ДТП с участием 9 автомобилей

В Ростове пьяный священник спровоцировал массовое ДТП с участием 9 автомобилей
В Ростове священнослужитель спровоцировал массовое ДТП с участием девяти автомобилей.

Авария произошла около половины первого ночи 17 января на переулке Халтуринском.
- По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля «Мицубиси АSX» допустил столкновение с ехавшим в попутном направлении «ВАЗ-21099», после чего оба этих автомобиля врезались в припаркованные возле проезжей части машины – всего 7 транспортных средств, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Установлено, что водитель «Мицубиси» управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП пострадали и были доставлены в больницу двое пассажиров иномарки - женщина и 8-летний мальчик.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. В настоящее время сотрудники полиции выясняются все обстоятельства случившегося.

По информации источника, за рулем кроссовера, спровоцировавшего ДТП, находился священнослужитель.

В Ростове пьяный священник спровоцировал массовое ДТП с участием 9 автомобилей

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