В Азове водитель «Фольксвагена» спровоцировал массовое ДТП
Авария с участием четырёх автомобилей произошла вечером 4 апреля в Азове. ДТП случилось на улице Московской.
33-летний водитель «Фольцваген Поло» в районе дома 35, поворачивая налево, не уступил дорогу «Тойоте Аурис». В результате произошло столкновение. От удара «Тойоту» отбросило на ехавшие впереди «Хендай Акцент» и «Тойоту Рав-4».
- В ДТП пострадали водитель «Фольцвагена» и 24-летний водитель «Тойоты Аурис», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.
Все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.