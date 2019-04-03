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В Азове водитель «Фольксвагена» спровоцировал массовое ДТП

В Азове водитель «Фольксвагена» спровоцировал массовое ДТП
Авария с участием четырёх автомобилей произошла вечером 4 апреля в Азове. ДТП случилось на улице Московской.

33-летний водитель «Фольцваген Поло» в районе дома 35, поворачивая налево, не уступил дорогу «Тойоте Аурис». В результате произошло столкновение. От удара «Тойоту» отбросило на ехавшие впереди «Хендай Акцент» и «Тойоту Рав-4».
- В ДТП пострадали водитель «Фольцвагена» и 24-летний водитель «Тойоты Аурис», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

Все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.

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