В Ростове поезд насмерть сбил парня, переходившего ж/д пути в наушниках





В Ростове поезд насмерть сбил парня, переходившего ж/д пути в наушниках. Трагедия произошла на железнодорожном перегоне Зоосад — Ростов-товарный на улице Нансена 27 декабря около 17.30.



Как рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО, 19-летний гражданин Таджикистана переходил через рельсы в неположенном месте. Молодой человек был в наушниках и не услышал звука приближающегося поезда. К сожалению, избежать столкновения не удалось. Парень погиб на глазах множества очевидцев.



Свидетели сразу вызвали врачей, но прибывшие медики лишь констатировали смерть юноши.

- Причиной гибели молодого человека стало грубое нарушение правил поведения на железной дороге, - отметили в ведомстве. - Все обстоятельства ЧП станут известны после проверки.