На Кубани поезд Адлер - Ростов насмерть сбил девушку



Жительница Кубани скончалась под колесами поезда Адлер - Ростов. Трагедия произошла в Краснодаре днем 1 марта.



По предварительным данным, 27-летняя горожанка была в наушниках, когда переходила дорогу через ж/д пути. Несмотря на экстренное торможение и сигналы машиниста поезда Адлер - Ростов, трагедии избежать не удалось. Пассажирский поезд переехал девушку.



Она скончалась на месте происшествия, сообщает Кубань 24 со ссылкой на пресс-службу линейного отдела УТ МВД на транспорте. По факту гибели девушки начата проверка.