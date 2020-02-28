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На Кубани поезд Адлер - Ростов насмерть сбил девушку

На Кубани поезд Адлер - Ростов насмерть сбил девушку
Жительница Кубани скончалась под колесами поезда Адлер - Ростов. Трагедия произошла в Краснодаре днем 1 марта.

По предварительным данным, 27-летняя горожанка была в наушниках, когда переходила дорогу через ж/д пути. Несмотря на экстренное торможение и сигналы машиниста поезда Адлер - Ростов, трагедии избежать не удалось. Пассажирский поезд переехал девушку.

Она скончалась на месте происшествия, сообщает Кубань 24 со ссылкой на пресс-службу линейного отдела УТ МВД на транспорте. По факту гибели девушки начата проверка.

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