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Происшествия

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В Ростове на проспекте Сиверса столкнулись пять машин

В Ростове на проспекте Сиверса столкнулись пять машин

В Ростове на проспекте Сиверса в одно и то же время произошли две аварии. 2 февраля около 7 часов на дороге столкнулись четыре легковушки и автобус.
- По предварительным данным, 58-летний водитель автобуса марки «Вольво Арктик», следующего по маршруту Батайск-Ростов, не справился с управлением, в результате чего заднюю часть занесло и он столкнулся с двигавшейся в том же направлении «Ладой Гранта» с 32-летним мужчиной за рулем, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – Почти на том же месте «ВАЗ-2112» также занесло и он врезался в «ВАЗ-2107», которой управлял 39-летний шофер. После столкновения оба автомобиля отбросило на «Пежо» с 24-летним водителем за рулём.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

Из-за дорожно-транспортных происшествий на дороге образовалась пробка.

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