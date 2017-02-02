В Ростове на проспекте Сиверса столкнулись пять машин





В Ростове на проспекте Сиверса в одно и то же время произошли две аварии. 2 февраля около 7 часов на дороге столкнулись четыре легковушки и автобус.

- По предварительным данным, 58-летний водитель автобуса марки «Вольво Арктик», следующего по маршруту Батайск-Ростов, не справился с управлением, в результате чего заднюю часть занесло и он столкнулся с двигавшейся в том же направлении «Ладой Гранта» с 32-летним мужчиной за рулем, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – Почти на том же месте «ВАЗ-2112» также занесло и он врезался в «ВАЗ-2107», которой управлял 39-летний шофер. После столкновения оба автомобиля отбросило на «Пежо» с 24-летним водителем за рулём.



По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.



Из-за дорожно-транспортных происшествий на дороге образовалась пробка.