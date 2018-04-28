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В Ростове двое мужчин, угрожая фармацевту пистолетом, ограбили аптеку

В Ростове двое мужчин, угрожая фармацевту пистолетом, ограбили аптеку
В Ростове-на-Дону неизвестные ограбили аптеку. Днем 1 мая двое мужчин ворвались в социальную аптеку на улице Гагринской и, угрожая женщине-фармацевту предметом, похожим на пистолет, забрали деньги из кассы.

По информации источника Rostov.ru, налетчики были в солнцезащитных очках. На первом мужчине была бордовая толстовка, второй был одет в темно-зеленый свитер и темные штаны.

- В городе введен план-квадрат, - отметил инсайдер. – Ведется розыск подозреваемых.

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