В Ростове двое мужчин, угрожая фармацевту пистолетом, ограбили аптеку



В Ростове-на-Дону неизвестные ограбили аптеку. Днем 1 мая двое мужчин ворвались в социальную аптеку на улице Гагринской и, угрожая женщине-фармацевту предметом, похожим на пистолет, забрали деньги из кассы.



По информации источника Rostov.ru, налетчики были в солнцезащитных очках. На первом мужчине была бордовая толстовка, второй был одет в темно-зеленый свитер и темные штаны.



- В городе введен план-квадрат, - отметил инсайдер. – Ведется розыск подозреваемых.