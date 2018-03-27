В Ростове 54-летняя женщина попала под колеса авто



54-летняя горожанка попала под колеса иномарки в Ростове. Авария случилась около дома № 12 по улице Немировича-Данченко примерно в девять часов утра.



Как сообщили в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, 29-летний парень сдавал назад на «Дэу Матиз». Он не увидел 54-летнюю горожанку, которая в это время проходила рядом с машиной, и сбил женщину.



- В результате ДТП получила травмы пешеход, - рассказали в ведомстве. - Ростовчанку госпитализировали.