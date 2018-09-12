В пожаре в Ростовской области пострадал пожилой мужчина



В станице Заплавской Ростовской области в пожаре пострадал 70-летний мужчина. Возгорание началось 13 сентября около 14 часов в доме в переулке Лечебном.



Известно, что пламя охватило площадь 45 квадратных метров. Огонь распространился по территории дома и хозяйственных построек. Предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Пожар ликвидировали только к 16 часам.



– В результате происшествия пострадал 70-летний хозяин дома. Он отравился продуктами горения. Мужчину госпитализировали приехавшие на место медики, – рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области.