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В пожаре в Ростовской области пострадал пожилой мужчина

В пожаре в Ростовской области пострадал пожилой мужчина
В станице Заплавской Ростовской области в пожаре пострадал 70-летний мужчина. Возгорание началось 13 сентября около 14 часов в доме в переулке Лечебном.

Известно, что пламя охватило площадь 45 квадратных метров. Огонь распространился по территории дома и хозяйственных построек. Предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Пожар ликвидировали только к 16 часам.

– В результате происшествия пострадал 70-летний хозяин дома. Он отравился продуктами горения. Мужчину госпитализировали приехавшие на место медики, – рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области.

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