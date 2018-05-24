В Новочеркасске водитель легковушки сбил пешехода



В Новочеркасске водитель легкового автомобиля сбил пешехода. Происшествие случилось около 19 часов 25 мая.



Водитель «ВАЗ-21099» ехал по улице Мацоты. В этот момент молодой парень решил перебежать дорогу. Шофер авто не успел притормозить и сбил его. От силы удара пешеход подлетел и упал на лобовое стекло машины.



Чтобы не задавить парня после того, как он упадет с машины при торможении, водитель вез его на капоте еще около 65 метров.



С травмой головы и множественными переломами пешехода доставили в больницу.