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В колонию Ростова пенсионер пытался перебросить запрещенные предметы

В колонию Ростова пенсионер пытался перебросить запрещенные предметы
В ростовскую тюрьму пожилой мужчина пытался перебросить запрещенные предметы. Инцидент произошел 4 октября в исправительной колонии № 10 в переулке Казачьем.

64-летний мужчина подошел к исправительному учреждению и попытался перебросить через ограждение запрещенные предметы. Правоохранители задержали пенсионера.

- У него нашли три свертка, в которых находились пять телефонов, два зарядных устройства и две пары наушников, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области. - По данному факту проводится проверка, материалы будут направлены в мировой суд Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону.

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