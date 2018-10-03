В колонию Ростова пенсионер пытался перебросить запрещенные предметы



В ростовскую тюрьму пожилой мужчина пытался перебросить запрещенные предметы. Инцидент произошел 4 октября в исправительной колонии № 10 в переулке Казачьем.



64-летний мужчина подошел к исправительному учреждению и попытался перебросить через ограждение запрещенные предметы. Правоохранители задержали пенсионера.



- У него нашли три свертка, в которых находились пять телефонов, два зарядных устройства и две пары наушников, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области. - По данному факту проводится проверка, материалы будут направлены в мировой суд Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону.