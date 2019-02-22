Карты и наркотики пытался перебросить в колонию житель Ростова





В Ростове задержали местного жителя при попытке перебросить запрещенные предметы на территорию исправительной колонии № 2. Режимное учреждение расположено на улице Тоннельной.



Около двух часов ночи 25 февраля сотрудники колонии заметили у забора прохожего, который пытался перебросить через ограждение пакет. Охрана окликнула незнакомца. Услышав голоса, тот попытался сбежать. Но работники колонии догнали и задержали его.

- В ходе дальнейшего досмотра, в отделе полиции, у задержанного 33-летнего жителя Ростова были изъяты в общей сложности 102 капсулы лекарственного препарата, мобильный телефон и зарядное устройство к нему, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области. – Кроме того, в пакете находились 20 упаковок игральных карт, сверток с веществом серо-зеленого цвета, предположительно наркотического содержания.



По данному факту начата проверка, устанавливаются все обстоятельства правонарушения.



