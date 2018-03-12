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В Каменске водитель такси умер за рулем

В Каменске водитель такси умер за рулем

В Каменске-Шахтинском водитель такси умер во время движения.

Трагедия произошла ночью 12 марта. По предварительным данным, находившемуся за рулем мужчине стало плохо, когда он ехал по улице Ленина. В результате неуправляемая машина врезалась в дерево.

Мёртвого водителя в автомобиле обнаружили на следующее утро. По информации источника, признаков насильственной смерти на его теле нет. Причиной смерти могли стали проблемы со здоровьем. У каменчанина, предположительно, случился сердечный приступ.

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