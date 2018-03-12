В Каменске водитель такси умер за рулем





В Каменске-Шахтинском водитель такси умер во время движения.



Трагедия произошла ночью 12 марта. По предварительным данным, находившемуся за рулем мужчине стало плохо, когда он ехал по улице Ленина. В результате неуправляемая машина врезалась в дерево.



Мёртвого водителя в автомобиле обнаружили на следующее утро. По информации источника, признаков насильственной смерти на его теле нет. Причиной смерти могли стали проблемы со здоровьем. У каменчанина, предположительно, случился сердечный приступ.