На Дону машина умершего за рулем водителя протаранила три легковушки



В Ростовской области мужчина умер за рулём собственного автомобиля. Трагический случай произошёл 25 января в городе Донецке.



По данным источника Rostov.ru, 62-летнему местному жителю внезапно стало плохо, когда он отъезжал от Центральной городской больницы на своём «Хендай». Водитель потерял сознание, а его нога зафиксировалась на педали газа. В результате неуправляемый автомобиль протаранил три припаркованные машины и выскочил в поле.



При столкновении никто не пострадал. Механические повреждения получили три транспортных средства.



Вероятнее всего, причиной смерти стал сердечный приступ. Мужчина занимался частным извозом. Жаловался ли он на проблемы со здоровьем ранее, неизвестно.



