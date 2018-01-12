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В Донецке мужчина в порыве ревности ударил ножом возлюбленную, соперника и себя

В Донецке мужчина в порыве ревности ударил ножом возлюбленную, соперника и себя

В городе Донецке Ростовской области застолье закончилось кровопролитием.

Драма разыгралась в одном из многоквартирных домов в 12-м квартале. Компания из двух мужчин и женщины выпивала, отмечая новогодние праздники. В какой-то момент один из кавалеров приревновал второго к единственной даме. Дончанин не на шутку вспылил, схватил нож и ударил им сначала приятеля, а потом и женщину. Как сообщил источник, третий удар он нанёс себе.

Все трое были госпитализированы в реанимацию ЦГБ Донецка. Раны оказались несмертельными и, благодаря вовремя оказанной помощи всех пострадавших удалось спасти.

Сейчас все обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.

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