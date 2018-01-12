В Донецке мужчина в порыве ревности ударил ножом возлюбленную, соперника и себя





В городе Донецке Ростовской области застолье закончилось кровопролитием.



Драма разыгралась в одном из многоквартирных домов в 12-м квартале. Компания из двух мужчин и женщины выпивала, отмечая новогодние праздники. В какой-то момент один из кавалеров приревновал второго к единственной даме. Дончанин не на шутку вспылил, схватил нож и ударил им сначала приятеля, а потом и женщину. Как сообщил источник, третий удар он нанёс себе.



Все трое были госпитализированы в реанимацию ЦГБ Донецка. Раны оказались несмертельными и, благодаря вовремя оказанной помощи всех пострадавших удалось спасти.



Сейчас все обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.