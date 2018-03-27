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В центре Ростова упавшие дерево и столб раздавили две иномарки

В центре Ростова упавшие дерево и столб раздавили две иномарки
В Ростове в парке Строителей на припаркованные машины упали дерево и столб. Происшествие случилось 30 марта на пересечении проспекта Буденновского и улицы Филимоновской.

По словам очевидцев, дерево, растущее около проезжей части, упало прямо на дорогу. Ствол зацепил стоящую рядом опору ЛЭП, которая под тяжестью переломилась и упала следом за деревом.

- Во время прогулки с ребёнком я услышала треск и грохот, - рассказала проживающая вблизи парка женщина. - Обернувшись на шум, я увидела, как падающее дерево тянет за собой столб.

К счастью, в этот момент никто не проходил мимо. Если бы на месте автомобилей оказался человек, он бы, скорее всего, погиб.

Состояние припаркованных автомобилей оставляет желать лучшего. Так, «Хендай i30» лишился передней двери и лобового стекла, бок и верх сильно помяты. Припаркованный напротив «Шевроле», скорее всего, придётся отправить в утиль. Дерево приземлилось ровно посередине вдоль всего автомобиля.

Владельцев автомобилей не удалось встретить на месте происшествия. Никто из местных жителей о них сказать ничего не мог.

Дозвониться в управление благоустройства Октябрьского района, чтобы получить комментарий по факту случившегося, не удалось.

Напомним, что неделю назад упавшее сухое дерево убило 21-летнюю девушку в центре Ростова.

В центре Ростова упавшие дерево и столб раздавили две иномаркиВ центре Ростова упавшие дерево и столб раздавили две иномаркиВ центре Ростова упавшие дерево и столб раздавили две иномаркиВ центре Ростова упавшие дерево и столб раздавили две иномарки

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