Тройное ДТП с участием «Ягуара» произошло в Ростове на Западном
В Ростове 3 октября произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Авария случилась рядом с торговым центром «Талер» на улице Зорге.
По словам очевидцев происшествия, водитель «ВАЗ-2107» выезжал с парковки. «Семёрка», сдавая назад, ударила «БМВ».
Мужчина за рулём иномарки, в свою очередь, резко дёрнул руль и столкнулся с «Ягуаром». Последний как раз набрал скорость после пешеходного перехода.
В результате столкновения все автомобили получили механические повреждения. Никто из водителей не пострадал.
Все обстоятельства дорожного происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.