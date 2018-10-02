Тройное ДТП с участием «Ягуара» произошло в Ростове на Западном



В Ростове 3 октября произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Авария случилась рядом с торговым центром «Талер» на улице Зорге.



По словам очевидцев происшествия, водитель «ВАЗ-2107» выезжал с парковки. «Семёрка», сдавая назад, ударила «БМВ».



Мужчина за рулём иномарки, в свою очередь, резко дёрнул руль и столкнулся с «Ягуаром». Последний как раз набрал скорость после пешеходного перехода.



В результате столкновения все автомобили получили механические повреждения. Никто из водителей не пострадал.



Все обстоятельства дорожного происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.