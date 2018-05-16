СКР проводит проверку по факту гибели рабочего на заводе в Ростовской области



Следственный комитет России по Ростовской области назначил проверку в связи с гибелью рабочего при пожаре на заводе в Миллерово. Пожар случился утром 18 мая на предприятии «Амилко» по улице Промышленной.



В результате происшествия 32-летний рабочий погиб, его 25-летнего напарника с ожогами доставили в больницу.



- По данному факту Миллеровским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ростовской области проводится доследственная проверка, - сообщили в ведомстве. - Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По ее результатам следствие примет процессуальное решение.