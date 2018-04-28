СКР проводит проверку по факту гибели мальчика на соревнованиях



Следователи города Азова проводят доследственную проверку по факту смерти 9-летнего мальчика на соревнованиях по самбо в Самарском.



По данным следствия, утром 29 апреля во время разминки перед соревнованиями, посвященными «Дню борьбы», Грише К. стало плохо. Мальчик упал в обморок. Когда к месту происшествия подоспели медики, он уже умер. Предположительно, смерть наступила от остановки сердца.



- Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области.



Известно, что у Гриши были проблемы с сердцем, из-за чего он какое-то время не занимался спортом.