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Родные простились с погибшей 24-летней Маргаритой Кузьминовой в Ростовской области

Родные простились с погибшей 24-летней Маргаритой Кузьминовой в Ростовской области
В Ростовской области близкие простились с убитой Маргаритой Кузьминовой. Похоронная процессия состоялась 21 октября в родном поселке девушки Новая Целина.

Проводить Риту в последний путь пришли не только родственники и друзья, но и совершенно незнакомые люди, которые до последнего надеялись на то, что она жива. Каждый хотел выразить слова соболезнования родителям, подбодрить их.

На похороны пришли и коллеги. Они вспоминают Маргариту как доброго и отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь.

Напомним, девушка пропала 16 октября, выйдя на улицу из дома в Суворовском. Трое суток волонтеры, правоохранители и ростовчане прочесывали посадки и улицы города. Утром 19 октября ее тело с признаками удушения нашли недалеко от дома.

22 октября Маргарите исполнилось бы 25 лет.

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