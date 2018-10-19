Родные простились с погибшей 24-летней Маргаритой Кузьминовой в Ростовской области



В Ростовской области близкие простились с убитой Маргаритой Кузьминовой. Похоронная процессия состоялась 21 октября в родном поселке девушки Новая Целина.



Проводить Риту в последний путь пришли не только родственники и друзья, но и совершенно незнакомые люди, которые до последнего надеялись на то, что она жива. Каждый хотел выразить слова соболезнования родителям, подбодрить их.



На похороны пришли и коллеги. Они вспоминают Маргариту как доброго и отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь.



Напомним, девушка пропала 16 октября, выйдя на улицу из дома в Суворовском. Трое суток волонтеры, правоохранители и ростовчане прочесывали посадки и улицы города. Утром 19 октября ее тело с признаками удушения нашли недалеко от дома.



22 октября Маргарите исполнилось бы 25 лет.