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Полицейский, расстрелявший бывшую жену и тестя, работал в службе вооружения донского управления МВД

Полицейский, расстрелявший бывшую жену и тестя, работал в службе вооружения донского управления МВД

Майор Сергей Кадацкий, расстрелявший бывшую жену и тестя на трассе под Ростовом, работал в службе вооружения ГУ МВД Ростовской области, сообщил источник.

В настоящее время сотрудник полиции уже уволен из правоохранительных органов. В отношении Сергея Кадацкого возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».

Напомним, вечером 11 июля на трассе Ростов-Таганрог полицейский за рулем «Хендай Элантра» выстрелил в 57-летнего водителя «Хендай Солярис» и его 36-летнюю дочь, сидевшую на пассажирском сидении. В результате огнестрельных ранений, женщина скончалась на месте происшествия, мужчина госпитализирован. Стрелявший с места преступления скрылся, но вскоре был задержан в районе Военвед в Ростове.

Как сообщалось ранее, Сергей Кадацкий во время развода проиграл судебный спор о детях. Суд оставил их с матерью. Скорее всего, именно это и спровоцировало полицейского на расправу с бывшей женой.

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