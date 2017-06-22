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Неизвестные исписали припаркованную «Тойоту» белой краской в Ростове

Неизвестные исписали припаркованную «Тойоту» белой краской в Ростове
Неизвестные исписали припаркованную «Тойоту» белой краской в Ростове. Автомобиль испортили в ночь с 23 на 24 июня в Западном микрорайоне. Фото расписанной иномарки очевидцы выложили в Сеть.

На снимках видно, что краской злоумышленники написали на машине ее марку и модель, а на заднем стекле издевательски нарисовали смайлик. Теперь владельцу автомобиля предстоит закрашивать надписи.

Стоит отметить, что в конце мая в Ростове случился подобный инцидент. Ночью неизвестные исписали «Киа» горожанки словами «ш....а» и «б...ь».

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