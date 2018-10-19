На трассе в Ростовской области легковушка врезалась в бензовоз: есть пострадавший



В Ростовской области столкнулись отечественный автомобиль и бензовоз. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 18 часов 21 октября на автодороге Новошахтинск - Майский.



По предварительным данным, на 893-м километре трассы мужчина за рулем «ВАЗ-2109» не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впереди едущий «Мерседес» с прицепом.



В результате аварии серьезные механические повреждения получил отечественный автомобиль.



- Травмы получил 32-летний водитель легковушки, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - По факту происшествия проводится проверка.