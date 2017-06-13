На трассе М-4 «Дон» иномарка перевернулась на крышу: два человека пострадали





В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» иномарка перевернулась на крышу. ДТП произошло 14 июня на 1 109-м километре автодороги.



О происшествии рассказал сын 59-летнего водителя «Ниссана» Дмитрий.



- Машина ехала на большой скорости по трассе. Неустановленный автомобиль, предположительно «Мазда» или «Опель», «подрезал» отца. Он рефлекторно дернул руль в сторону. Автомобиль налетел на бетонный отбойник, отскочил и перевернулся.



В результате аварии пострадали водитель и его 58-летняя супруга, сидевшая на пассажирском сиденье.



Сейчас Дмитрий разыскивает свидетелей происшествия. Всех, у кого есть какая-либо информация о происшествии или запись с видеорегистратора, мужчина просит связаться с ним по телефону: 8-906-183-83-81.