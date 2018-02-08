На границе с Украиной задержали извращенца, домогавшегося ребенка в «Макдональдсе»





В Ростовской области на границе с Украиной задержали извращенца, домогавшегося ребёнка. Мужчина, в отношении которого было возбуждено уголовное дело в Москве, рассчитывал скрыться на территории сопредельного государства.



15 июня 2017 года 44-летний уроженец города Макеевка Донецкой области Украины в кафе «Макдональдс» домогался 8-летней девочки. Школьница пришла в заведение вместе с бабушкой, но пенсионерка ненадолго отлучилась.

- Воспользовавшись тем, что девочка осталась одна, подозреваемый совершил в отношении ребёнка насильственные действия сексуального характера, - рассказал источник Rostov.ru.



Происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Однако от органов следствия он скрылся. Подозреваемый не появлялся по месту временной регистрации в Москве. В ходе расследования правоохранители выяснили, что мужчина покинул столицу и намеревается скрыться в Украине. Его объявили в федеральный розыск.

- 9 февраля при попытке пересечения границы в Матвеево-Курганском районе Ростовской области подозреваемый был задержан, - добавил источник.



Операция по задержанию проводилась совместно сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД РФ, донского центра содействия государству в противодействии экстремистской деятельности, ГУ МВД Ростовской области и погранслужбы.