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На границе с Украиной задержали извращенца, домогавшегося ребенка в «Макдональдсе»

На границе с Украиной задержали извращенца, домогавшегося ребенка в «Макдональдсе»

В Ростовской области на границе с Украиной задержали извращенца, домогавшегося ребёнка. Мужчина, в отношении которого было возбуждено уголовное дело в Москве, рассчитывал скрыться на территории сопредельного государства.

15 июня 2017 года 44-летний уроженец города Макеевка Донецкой области Украины в кафе «Макдональдс» домогался 8-летней девочки. Школьница пришла в заведение вместе с бабушкой, но пенсионерка ненадолго отлучилась.
- Воспользовавшись тем, что девочка осталась одна, подозреваемый совершил в отношении ребёнка насильственные действия сексуального характера, - рассказал источник Rostov.ru.

Происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Однако от органов следствия он скрылся. Подозреваемый не появлялся по месту временной регистрации в Москве. В ходе расследования правоохранители выяснили, что мужчина покинул столицу и намеревается скрыться в Украине. Его объявили в федеральный розыск.
- 9 февраля при попытке пересечения границы в Матвеево-Курганском районе Ростовской области подозреваемый был задержан, - добавил источник.

Операция по задержанию проводилась совместно сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД РФ, донского центра содействия государству в противодействии экстремистской деятельности, ГУ МВД Ростовской области и погранслужбы.

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