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Извращенца, находившегося в федеральном розыске, поймали на границе в Ростовской области

Извращенца, находившегося в федеральном розыске, поймали на границе в Ростовской области
Фото: ehokg.org
В Ростовской области на границе с Украиной задержали 59-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске за развратные действия.

Девять лет назад в Краснодарском крае в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. По данным правоохранительных органов, в июле 2010 года Юрий П. в машине «ВАЗ-2107» демонстрировал свой половой орган 13-летней девочке. Когда о случившемся школьница рассказала родителям, они обратились в полицию.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Совершения развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». На вызов к следователю подозреваемый не явился. По месту жительства он также не появлялся, а родственники и знакомые сообщили, что не знают, где он находится. Тогда подозреваемый был объявлен в федеральный розыск.
- В начале сентября разыскиваемый попытался пересечь границу в Ростовской области через автомобильный пункт пропуска в Донецке, - рассказал источник Rostov.ru. – При проверке документов выяснилось, что пешеход находится в федеральном розыске.

Добавим, что в конце августа на границе в Ростовской области задержали мужчину, который 19 лет находился в федеральном розыске по подозрению в убийстве.

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