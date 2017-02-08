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На Дону в лобовом столкновении автомобилей погибли два человека

На Дону в лобовом столкновении автомобилей погибли два человека

В Ростовской области в лобовом столкновении двух автомобилей, погибли два человека.

Авария произошла в городе Красный Сулин 8 февраля примерно в 21.30. Машины столкнулись в районе дома 143 по улице Вербинской.
- По предварительной информации, 39-летний водитель автомобиля «Ровер» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с «ВАЗ-2107», под управлением 19-летнего водителя, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В результате ДТП водитель и пассажир «Ровер» погибли на месте ДТП, водитель и двое пассажиров «семёрки» госпитализированы.

В донском главке отметили, что возможной причиной ДТП стали погодные условия - наледь. На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На Дону в лобовом столкновении автомобилей погибли два человекаНа Дону в лобовом столкновении автомобилей погибли два человекаНа Дону в лобовом столкновении автомобилей погибли два человека

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