На Дону в лобовом столкновении автомобилей погибли два человека





В Ростовской области в лобовом столкновении двух автомобилей, погибли два человека.



Авария произошла в городе Красный Сулин 8 февраля примерно в 21.30. Машины столкнулись в районе дома 143 по улице Вербинской.

- По предварительной информации, 39-летний водитель автомобиля «Ровер» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с «ВАЗ-2107», под управлением 19-летнего водителя, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В результате ДТП водитель и пассажир «Ровер» погибли на месте ДТП, водитель и двое пассажиров «семёрки» госпитализированы.



В донском главке отметили, что возможной причиной ДТП стали погодные условия - наледь. На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



